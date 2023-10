Lotito: “Scommesse? Vediamo carte, notizie ancora non formalmente ufficiali. Sempre fatto battaglie per correttezza e rispetto delle norme”

Dopo la recente sconfitta in casa contro l’Inter nella gara degli ottavi di finale di Coppa Italia Femminile, le biancocelesti sono pronte a tornare in campo per la quarta giornata di Serie B: prevista per domani alle ore 15:00 la sfida contro il Bologna al Campo Mirko Fersini.

LAZIO WOMEN. Le ragazze di mister Grassadonia hanno iniziato bene il loro percorso in campionato riportando tre vittorie contro l’Hellas Verona, il Genoa e l’Arezzo. Attualmente occupano il primo posto in classifica (a pari merito con la Ternana) con 7 gol fatti e 2 subiti. Rispetto allo scorso anno, il tecnico biancoceleste può fare affidamento su più elementi così da poter gestire al meglio le energie della rosa nel corso della stagione: contro le nerazzurre, infatti, ha risparmiato qualche calciatrice in vista del prossimo impegno con il Bologna.

BOLOGNA. La squadra di Simone Bragantini – che nella passata stagione ha ottenuto la storica promozione in B – si prepara all’incontro con la capolista con grande entusiasmo, ma anche con la consapevolezza delle possibili insidie che potrebbe nascondere il match. Il difensore rossoblù Chiara Ripamonti, infatti, ha così anticipato la sfida contro la Lazio Women su BFC TV: “Se vogliamo dire la nostra, dobbiamo rimboccarci le maniche e dare tutto: nessuna partita è scontata“. Il Bologna, attualmente a quota 4 punti in campionato, è reduce dalla sconfitta conto il Cesena e cercherà in tutti i modi di mettere in difficoltà le biancocelesti per poter proseguire al meglio la stagione.

