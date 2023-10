Storia di Immobile per i tifosi ‘veri’: “Fianco a fianco. Sempre con me…” – FOTO

Mattia Zaccagni, il quale aveva raggiunto la Nazionale solo pochi giorni fa, tornerà a Roma a causa dei problemi fisici che aveva accusato già dopo la gara contro l’Atalanta e che ne hanno ritardato l’aggregazione con l’Italia di Luciano Spalletti, lascerà il ritiro e tornerà a Roma. L’esterno, infatti, dopo i test effettuati in Nazionale non risulta essere in grado di tornare a disposizione per la sfida di martedì a Londra con l’Inghilterra.

