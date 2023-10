CdS | Ciro pensa all’addio e la Lazio lo frena, Fabiani: “Ha fatto un pezzo di storia e continuerà a farne altrettanta”

Tutto confermato per Zaccagni. Dopo il tentativo di corsa a Formello dei giorni scorsi c’era qualche dubbio da parte della Lazio sul ricongiungimento con l’Italia e infatti ieril’ esterno è stato rispedito da Coverciano alla Capitale. L’ex Verona avrà a disposizione una settimana scarsa per smaltire la distorsione alla caviglia destra in vista della trasferta al Mapei Stadium. Ma ha sentito di nuovo dolore in questi giorni in azzurro, difficile immaginarlo domani pomeriggio in gruppo alla ripresa (ore 16) dove invece sono attesi Provedel, Rovella e Luis Alberto dopo la gestione della settimana passata. In seguito al weekend di riposo Sarri ricomincerà a studiare tatticamente il Sassuolo, ma prima di avere tutto il gruppo a disposizione, compresi i nazionali Marusic, Hysaj e Vecino, dovrà attendere giovedì. Il Messaggero/Valerio Marcangeli

