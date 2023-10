Il Tempo | Lazio, Castellanos momento magico

Orecchie tappate, Taty lavora per prendersi la Lazio. La prima da titolare all’Olimpico si è rivelata un successo per Castellanos, che adesso non ha alcuna intenzione di mollare il posto al centro dell’attacco. La situazione legata a Immobile e ai suoi malumori non lo devono distrarre. L’argentino, arrivato in estate, aspettava la sua chance da tempo ed è riuscito a coglierla. Come sempre ora l’imperito è la continuità di rendimento. E di gol. Tra le tante incertezze di questo avvio di stagione, Valentin potrebbe essere uno dei pochi punti fermi. Con il suo impatto immediato e le sue prestazioni convincenti, sta guadagnandosi un posto di rilievo all’interno della rosa biancoceleste. Castellanos ha mostrato di avere non solo le qualità tecniche per brillare in Serie A, ma anche un carattere e una mentalità che lo rendono un elemento prezioso all’interno dello spogliatoio. La sua capacità di attaccare gli spazi, di lavorare per la squadra e di essere una presenza costante in area di rigore ha portato una ventata di freschezza e una valida alternativa offensiva alla Lazio. Il suo rapporto con Sarri sembra essere costruttivo e positivo. L’allenatore toscano, dapprima titubante, ha riconosciuto le qualità e il potenziale del giovane attaccante, dando a lui spazio e opportunità per esprimersi. E il Taty ha risposto nel migliore dei modi, mostrando sul campo di meritare la fiducia del suo tecnico. La pausa per le nazionali rappresenta un momento di riflessione e lavoro per la Lazio e per Sarri. Il tecnico avrà modo di lavorare con i nuovi acquisti, tra cui l’ex Girona, per integrarli ulteriormente nei meccanismi di squadra e per affinare quelle dinamiche tattiche che ancora non sembrano perfettamente oliate, soprattutto a centrocampo. La gestione degli uomini e delle energie sarà fondamentale nel prossimo periodo, con un calendario che si fa sempre più fitto e con sfide di alta intensità all’orizzonte. Sarri dovrà fare i conti con gli impegni dei suoi nazionali (pochi per la verità) e con la condizione fisica di pilastri come lo stesso Immobile, cercando allo stesso di mantenere alta la concentrazione all’intero gruppo.

Castellanos, con la sua grinta e la sua voglia di fare, potrebbe rappresentare una carta vincente per la Lazio nel prosieguo della stagione. La sua fame di gol e la sua dedizione in campo potrebbero infatti trasformarsi in un’arma in più per una Lazio che cerca conferme e che punta risalire in classifica. La sua avventura italiana è appena iniziata, ma le premesse per scrivere una bella storia ci sono tutte. Sarà interessante osservare le sue prossime mosse e vedere come la sua presenza influenzerà le dinamiche offensive della Lazio nei prossimi impegni. Il Tempo

