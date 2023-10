Il Tempo | Lazio, Immobile messaggio ai tifosi

Prima lo sfogo, poi il post chiarificatore. Immobile soffre per le critiche ricevute da una parte della tifoseria laziale, al momento ristrettissima. Si è lasciato andare a qualche frase molto dura, ha perfino messo in discussione la sua decisione di rimanere lo scorso luglio («Se tornassi indietro non so se lo rifarei»). Ma Ciro non vuole pensare a quello che è stato, o meglio non è stato, per proiettarsi a quello che sarà. Ancora con la Lazio, sapendo che la maggioranza della sua gente è con lui, come testimoniato dallo striscione esposto in Curva Nord nella partita contro l’Atalanta. Foto ripostata ieri pomeriggio proprio dal capitano della Lazio. «Fianco a fianco. Sempre con voi. Per quelli veri», la frase che su Instagram accompagna la foto degli spalti. Immobile adesso ha un solo obiettivo: far ricredere quei pochi che lo hanno messo in discussione. Il Tempo

