Lazio Women-Bologna, Grassadonia: “Ho a disposizione un gruppo importante, abbiamo chiaro l’obiettivo e non vogliamo deludere nessuno”

Al termine della vittoria della sua Lazio Women contro il Bologna, mister Grassadonia è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali per commentare i tre punti ottenuti:

“I complimenti vanno alle ragazze. La società mi ha messo a disposizione un gruppo importante, abbiamo ben chiaro quello che è l’obiettivo. Oggi non era facile, venivamo da due partite in settimana in cui le ragazze hanno speso tante energie ma siamo stati dentro la gara. Tre punti importanti, dietro corrono come noi e sarà un campionato equilibrato e avvincente. La squadra ha grande desiderio di lavorare e andiamo avanti. Gol di Moraca? Giusy è una calciatrice importante, ha colpi straordinari. A volte si siede un po’ perché è una spanna sopra le altre, ce la teniamo stretta perché lavora bene come anche le altre. Dobbiamo continuare a lavorare così. Clean sheet? Se vuoi vincere devi avere una difesa forte che non prende gol. Nel secondo tempo abbiamo avuto un calo, la partita di giovedì si è fatta sentire. Però è stata una prova importante anche oggi, la squadra sapeva subito cosa voleva. Noi abbiamo tenuto finora cinque vittorie su sei partite compresa la Coppa Italia. Abbiamo dimostrato di non essere inferiori contro l’Inter. È un gruppo sano che lavora bene con grande applicazione e ferocia. Noi dedichiamo tanto tempo alla Lazio. Abbiamo un compito troppo importante e non vogliamo deludere nessuno”

