Vecino, l’uomo in più di Sarri: l’uruguaiano decisivo negli ultimi successi della Lazio

Durante la pausa per le Nazionali, si attende il ritorno in campo delle squadre di Serie A, con la Lazio che nel prossimo turno affronterà il Sassuolo in trasferta. Gli uomini di Sarri sono arrivati alla sosta portando a casa un successo importante contro l’Atalanta per 3-2, un risultato che può dare fiducia per il proseguo del campionato. L’inizio di stagione die biancocelesti non è stato per niente brillante, ma in queste ultime gare si è potuto fare affidamento su un giocatore che è risultato essere decisivo e magari lo sarà per il resto dell’anno.

Si tratta di Matías Vecino, vero e proprio talismano per la Lazio, che vince sempre quando segna lui. L’uruguaiano negli ultimi 4 incontri tra campionato e Champions League, è andato a segno ben 3 volte: il gol che sblocca il match contro il Torino, la rete di testa che porta al pari a Glasgow contro il Celtic e per ultimo il gol vittoria in acrobazia contro la Dea. Un impatto di gran lunga positivo il suo, abbastanza paradossale se si considera che al termine del mercato estivo stava per essere ceduto al Galatasaray. In quel frangente è stato lo stesso Sarri a fermare il su trasferimento, chiamandolo personalmente e dicendogli che per lui non c’era alcuna possibilità che andasse via dalla Lazio. Dopo quella frase, Vecino no ha battuto ciglio e non ha avuto dubbi a rimanere alla Lazio, mostrando ancora una volta la sua grande professionalità. Per Sarri rappresenta un vero valore aggiunto per il proprio centrocampo, vista la sua duttilità nei ruoli, ricoperti spesso con grande grinta ed esperienza. Se vogliamo, l’uruguaiano è un pò l’uomo del destino per i biancocelesti, che ora possono godersi il suo speciale apporto, si spera il più continuo possibile.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: