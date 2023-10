16 ottobre 2021, due anni fa il tris biancoceleste all’Olimpico contro l’Inter: il ricordo della Lazio

Dopo il successo per 4-0 contro Malta, l’Italia si appresta ad affrontare l’Inghilterra, in un match importante in chiave qualificazione ad Euro 2024. Gli Azzurri, secondi nel Girone C con 10 punti, domani sera saranno di scena a Wembley, per affrontare l’Inghilterra prima del girone con 13 punti. Il Commissario Tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti, ha presentato la sfida in programma domani sera alle ore 20:45. Queste le sue parole, riportate dal sito ufficiale della FIGC, nell’intervista esclusiva rilasciata ai canali social della FIGC:

“Questa partita è una prova per misurare a che punto siamo. Non dobbiamo andare alla ricerca di cose facili perché la zona di comfort è quella che fa morire i tuoi obiettivi e i tuoi sogni. Devi essere nelle situazioni che ti permettono di crescere, di misurarti per andare ad un livello superiore. E questa è la partita ideale. Il calciatore internazionale è colui che vede questa come la partita della qualificazione e non aspetta di rimandarla alle gare successive.

Vogliamo andare lì e giocare la partita a viso aperto a far vedere che abbiamo la nostra storia, le nostre potenzialità e i nostri valori. Vedremo chi è più bravo. I ragazzi sono delle persone serie: si sono impegnati, hanno creato disponibilità e in questi 15 giorni mi hanno fatto vedere che hanno la testa per giocare partite di questo livello. Si dice che la chiave per il successo sia avere fiducia in se stessi, la chiave per avere fiducia in se stessi è come ti prepari. E i ragazzi per come si sono preparati sono pronti”.

