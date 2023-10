Expo 2030, Raggi: “Lotito bravo a cogliere la palla al balzo”

Intervistata da Radiosei, l’ex sindaca di Roma Virginia Raggi ha affermato che l’idea dell’utilizzo del logo di Expo 2030 sulle maglie era stata lanciata ad entrambe le squadre, ma solo il presidente Lotito è stato bravo a cogliere l’occasione affermando che il logo sarebbe apparso sulle maglie dei biancocelesti già dalla gara con il Sassuolo.

“Mi è molto dispiaciuto che il sindaco di Roma Gualtieri non abbia preso posizione” continua la Raggi, affermando come un primo cittadino debba mettere da parte il tifo e lottare per vincere una battaglia che porterebbe alla città più di 50 milioni di euro di investimenti.

Chiude l’intervista con un breve excursus sul Flaminio, dichiarando che con Lotito, durante il mandato da sindaca della Raggi, vennero organizzate numerose riunioni per capire e cercare di superare alcune problematiche tecniche.

