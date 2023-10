Il Tempo | Lazio, Provedel corre contro il tempo

Meno di una settimana per recuperare Provedel. Le condizioni del portiere della Lazio sono al centro delle attenzioni in vista della ripresa del campionato e dell’imminente sfida col Sassuolo. L’ematoma al bacino, procurato durante la trasferta di Champions League a Glasgow e aggravatosi nella successiva partita contro l’Atalanta, rappresenta un ostacolo non da poco per il numero uno biancoceleste. Ha stretto i denti per esserci a tutti i costi contro la formazione allenata da Gasperini: è sceso in campo nonostante il dolore, ricorrendo a terapie antidolorifiche, ma ora il suo quadro clinico va monitorato quotidianamente. È alle prese con un recupero che necessita grande attenzione.

La pausa per gli impegni delle nazionali potrebbe rappresentare un momento cruciale per il suo rientro al top. Nonostante l’ottimismo mostrato dallo staff medico della Lazio, la gestione dell’ematoma e l’eventuale impiego in partita dovranno essere valutati con estrema cautela, considerando l’importanza fondamentale che Provedel ha all’interno dell’undici di Sarri. Ora dipenderà dall’allenatore e da come vorrà gestire i portieri a disposizione, con Sepe e Mandas pronti a sostituire il titolare in caso di necessità. Niente rischi per evitare ulteriori complicazioni fisiche per Provedel e per garantire alla Lazio la sicurezza necessaria in porta. Sarri, che ha sempre mostrato grande fiducia nell’ex Spezia, si troverà a dover bilanciare l’esigenza di avere il suo numero uno in campo con l’importanza di preservarne la sua integrità fisica. Luis Alberto e compagni sono attesi da un ciclo di partite fondamentali per il prosieguo della stagione, soprattutto in campionato, dopo la risalita sarà lunga e faticosa.

La sfida del Mapei Stadium apre un ciclo di partite che culminerà nel derby, in programma il 12 novembre alle 18. Nel mezzo due avversarie di tutto rispetto come Fiorentina (in casa) e Bologna (al Dall’Ara) oltre al doppio confronto in Champions League contro il Feyenoord (terza e quarta giornata del girone). Intanto per oggi pomeriggio (ore 16.30) è fissata la ripresa degli allenamenti a Formello, con Sarri che dovrà fare i conti con i diversi calciatori affaticati. A cominciare da Luis Alberto, che durante la scorsa settimana non si è mai allenato con il resto dei compagni. Stesso discorso per Immobile e Zaccagni. Il primo è ancora alle prese con il problema al flessore, mentre il secondo è rientrato a Roma dopo aver provato a rispondere presente alla chiamata della Nazionale. La caviglia è ancora in disordine e dovrà essere costantemente controllata. Da capire anche le condizioni di Rovella, che ha saltato l’ultima seduta prima del rompete le righe di 48 ore. Il Tempo

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: