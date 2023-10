Uruguay-Brasile, Vecino in dubbio per il match: le sue condizioni

Nella giornata di mercoledì andrà in scena il match valido per le qualificazioni a Euro2024 tra Uruguay e Brasile. Tra gli assenti della sfida, potrebbe rientrare il centrocampista della Lazio Matías Vecino, che secondo Teledoce potrebbe non prendere parte all’incontro per via delle sue condizioni fisiche. Vecino è infatti uscito malconcio dopo il match con la Colombia. Nelle prossime verranno valutate le sue condizioni.

