YOUTH LEAGUE | Feyenoord-Lazio, la designazione arbitrale

Sono passati esattamente due anni da quel sabato 16 ottobre 2021. La Lazio, nell’ottava giornata di Serie A 2021/2022, affrontava l’Inter allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo il vantaggio ospite nerazzurro firmato Perisic, su calcio di rigore, nella ripresa i biancocelesti hanno ribaltato il risultato, prima con Immobile, anche lui dagli undici metri, poi Felipe Anderson e Milinkovic per il 3-1 finale.

Proprio la Lazio, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha ricordato la vittoria biancoceleste dell’Olimpico, a distanza di due anni esatti: “Tris in rimonta. Era il 16 ottobre 2021, quando la Lazio ospitava l’Inter, in occasione dell’VIII giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri passano in vantaggio grazie al gol di Perisic su rigore al 12′, ma i biancocelesti non mollano. Nella ripresa infatti la squadra di Sarri si scatena e trova il pareggio, sempre dal dischetto, con Immobile al 64′. Nel finale arriva il sorpasso: Felipe Anderson sigla il 2-1 all’83’ e Milinkovic, in pieno recupero, chiude i giochi.

Così i biancocelesti: Reina, Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj (66′ Lazzari), Milinkovic, Leiva (85′ Cataldi), Basic (66′ Luis Alberto), F. Anderson (85′ Akpa Akpro), Immobile, Pedro (75′ Zaccagni). Allenatore: Sarri”.

