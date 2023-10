CorSera | La maglia con Expo 2030, Lotito deve ancora decidere

Come riportato dal Corriere dello Sport, entro Natale Lotito ha intenzione di offrire il rinnovo al giapponese che a gennaio sarà impegnato per un mese in Coppa d’Asia. Daichi Kamada, infatti, ha firmato fino al 2024 per circa 3 milioni, per un solo anno, ma esiste un’opzione di rinnovo, esercitabile dalla società e dal giocatore tra maggio e giugno.

