Gascoigne al Wembley Stadium per seguire Inghilterra-Italia

Paul Gascoigne, ex Lazio ed ex calciatore inglese, è presente questa sera allo stadio Wembley di Londra per seguire il match Inghilterra-Italia. Soprannominato “gazza“, il centrocampista ha giocato in diversi club sia inglesi sia italiani, come la Lazio, e questa sera vedrà scontrarsi due dei paesi che hanno accompagnato la sua carriera.

