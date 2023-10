Il Tempo | In dubbio Immobile e Zaccagni, Luis Alberto non è al meglio

Come riportato da Il Tempo, le condizioni che preoccupano di più a Formello sono quelle di Immobile e Zaccagni. Due situazioni molto diverse. Quella del capitano è psicologica, per l’ex Verona invece si tratta di problemi fisici. Le voci legate al possibile addio di Ciro, destinazione Arabia Saudita, non aiutano a ritrovare la serenità perduta.

Anche se Fabiani ha più volte negato la possibilità di una cessione a gennaio. «Ciro non mi ha chiamato per dirmi nulla – ha spiegato il direttore sportivo – né dall’Arabia hanno chiamato la società per fare un’offerta, quindi stiamo parlando del nulla. Dovrebbero tentarmi con almeno 50milioni e non so nemmeno se accetterei per il nostro capitano, un figlio, uno di famiglia. Non è in vendita».

Da valutare anche Luis Alberto e Vecino che tornerà solo giovedì dal Sudamerica.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: