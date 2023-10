Il Tempo | Rodia all’Olimpico, lesioni cartilagini prevenzione e studi

Come riportato dal Corriere della Sera, ieri l’ex sindaca Virginia Raggi ha affermato a una radio capitolina che «Lotito ha confermato che già sabato contro il Sassuolo potrebbe sfruttare il logo di Expo 2030 sulle maglie». In realtà il presidente della Lazio era impegnato in Lega e non si è ancora potuto occupare della questione. Lo dovrebbe fare nelle prossime ore.

