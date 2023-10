Inghilterra-Italia, le formazioni ufficiali

Termina la partita Inghilterra-Italia allo stadio Wembley di Londra con la sconfitta degli italiani per un 3-1. Al contrario di come è terminato il match di Euro2020 allo stadio Wembley, questa volta l’Italia non è riuscita a portare a casa la vittoria nonostante il vantaggio già al 15′ grazie alla rete di Scamacca. Gli inglesi hanno pareggiato su rigore già nel primo tempo per poi decidere la partita nel secondo tempo con la 2ª e 3ª rete. L’Italia resta così a 10 punti mantenendo una terza posizione nella classifica del proprio girone.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: