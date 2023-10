Inghilterra-Italia, in corso vertice sulla sicurezza

Dopo quanto accaduto ieri a Bruxelles prima di Belgio-Svezia, a Wembley è allerta massima per il match di stasera.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, dalle ore 10 di questa mattina è in corso una riunione tecnica per mettere in sicurezza Wembley e le zone limitrofe, in modo da permettere ai tifosi inglesi ed italiani di raggiungere lo stadio in sicurezza e di godersi lo spettacolo che offriranno le due squadre.

