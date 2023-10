Inghilterra-Italia: le probabili formazioni

Stasera alle ore 20.45 gli Azzurri scenderanno in campo a Wembley per sfidare l’Inghilterra, attualmente prima in classifica, in un incontro che si preannuncia impegnativo per le qualificazioni a Euro 2024. Di seguito, le probabili formazioni:

INGHILTERRA (4-2-3-1): Ramsdale; Walker, Stones, Colwill, Trippier; Henderson, Rice; Maddison, Bellingham, Grealish; Kane

Ct. Southgate

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Acerbi, Udogie; Barella, Cristante, Frattesi; Berardi, Scamacca, El Shaarawy

Ct. Spalletti

