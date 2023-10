FORMELLO – Sarri può sorridere: Zaccagni lavora con i compagni, Hysaj è tornato dalla nazionale

Si avvicina inesorabilmente il ritorno in campo della Lazio che sabato affronterà il Sassuolo. Buone notizie per Maurizio Sarri che trova in gruppo Mattia Zaccagni dopo l’affaticamento muscolare che gli ha fatto saltare l’impegno con la nazionale azzurra in Inghilterra. L’esterno offensivo ha svolto l’intera sedua con i compagni ed è da considerare recuperato per la gara del Mapei. Si è rivisto anche Hysaj che è rimasto in panchina nella partita della sua Albania, mentre bisognerà aspettare l’allenamento di domani per Marusic e Vecino. Prosegue il lavoro differenziato per Ciro Immobile, l’attaccante vuole bruciare le tappe ma lo staff del tecnico non vuole correre rischi. Con due allenamenti nelle gambe è in forte dubbio un suo impiego dal primo minuto con il Taty Castellanos che si candida alla maglia da titolare per la seconda gara consecutiva. Gli assenti di oggi sono stati Gila e Pedro così come gestisce le energie Ivan Provedel. Il portiere è rimasto a riposo dopo la sgambata di ieri, la sua presenza a Reggio Emilia non è in dubbio.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: