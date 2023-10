Il Tempo | Lazio, i medici su Immobile: “Stiamo provvedendo”

Seconda edizione del congresso scientifico «Focus On Football Medicine». Direttamente dalla sala stampa dello Stadio Olimpico di Roma, ieri mattina il professor Rodia, coordinatore dello staff medico della Lazio, ha presieduto il congresso che ha avuto come temi principali la prevenzione, il trattamento ed il recupero dei professionisti in seguito agli infortuni. Tra questi, anche Ciro Immobile, alle prese con un problema al flessore.

«Meno i calciatori si infortunano e più possono dare alla squadra anche in termini di contributo di punti e sappiamo oggi quanto ogni singolo punto può essere importante per una qualificazione alle coppe o per la vittoria di un campionato», ha spiegato il direttore del Dipartimento Ortopedico e Riabilitativo e dell’Ospedale CTO. Che poi ha risposto a una battuta di chi gli chiedeva di «rimettere in piedi» Immobile. «Stiamo provvedendo», la replica del medico. Il Tempo

