Sosta nazionali, brillano Uruguay e Albania: il Montenegro sconfitto dalla Serbia

La sosta delle nazionali è passata agli archivi, con la ripresa dei campionati è ormai alle porte. Rispetto alle precedenti pause, tre calciatori biancocelesti hanno preso parte agli impegni con le rispettive nazionali: è il caso di Hysaj con l’Albania, di Marusic con il Montenegro e di Vecino con l’Uruguay.

In queste due settimane l’Albania di Hysaj è scesa in campo in un paio di occasioni: prima nella sfida casalinga alla Repubblica Ceca, valida per le qualificazioni ad Euro 2024 del Gruppo E, per poi scendere in campo in amichevole contro la Bulgaria. Con il brillante successo arrivato per 3-0 contro la Repubblica Ceca, Hysaj e compagni hanno guadagnato la testa del girone, salendo in testa al gruppo a quota tredici punti, con due punti di vantaggio sul secondo posto. Novanta minuti in campo per il terzino biancoceleste, salvo poi restare in campo nel successo arrivato per 1-0 nell’amichevole contro la Bulgaria.

Destino differente invece per il Montenegro di Marusic, uscito sconfitto in trasferta contro la Serbia di Milinkovic-Savic. Il match è terminato 3-1 in favore di Mitrovic e compagni: dopo il vantaggio firmato dall’ex Newcastle, il Montenegro aveva trovato il pareggio grazie a Jovetic, rete arrivata proprio su assist di Marusic, con le successive reti Mitrovic e Tadic che hanno poi chiuso la gara. Con questa sconfitta la selezione montenegrina resta al terzo posto del Gruppo G, a cinque lunghezze di distanza dalla Serbia seconda. Lo scorso giovedì il Montenegro aveva battuto in amichevole il Libano con il punteggio di 3-2, con Marusic rimasto in panchina per tutti i novanta minuti.

Più che positiva invece la sosta di Matìas Vecino e il suo Uruguay, alle prese con il nuovo corso di Marcelo Bielsa. Due le gare giocate da Nunez e compagni: prima il pareggio per 2-2 arrivato sul campo della Colombia, arrivato su calcio di rigore durante il recupero, trasformato dall’attaccante del Liverpool. Il centrocampista biancoceleste è subentrato al minuto 72′ prendendo il posto di Brian Rodriguez. Questa notte l’Uruguay è tornato in campo, battendo tra le mura amiche il Brasile di Fernando Diniz: 2-0 il risultato finale, in un match deciso da Nunez e de la Cruz. Vecino è subentrato al minuto 87′ prendendo il posto di Araujo. Con questi due risultati, l’Uruguay è salito a quota sette punti nella classifica delle qualificazioni per il prossimo mondiale: al momento la selezione guidata da Bielsa occupa il secondo posto, a pari punti con Brasile e Venezuela, a cinque punti dall’Argentina capolista a punteggio pieno.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: