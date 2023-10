CdS | Immobile prepara il piano Feyenoord

Continua la preparazione della Lazio in vista della gara di sabato sera contro il Sassuolo e ieri Sarri ha riabbracciato Zaccagni. Immobile ancora non è rientrato in gruppo, ma lo farà oggi. Sicuramente verrà convocato, ma partirà titolare Castellanos. In porta sarà di nuovo schierabile Provedel, che sta superando il problema all’anca. In difesa Patric insidia Casale e potrebbero giocare Lazzari e Pellegrini. A centrocampo dovrebbero partire titolari Rovella, Luis Alberto e Guendouzi. In panchina ci sarà Martusciello poiché Sarri è squalificato: un talismano, visto che con lui in panchina la Lazio non ha mai perso (2 vittorie, 2 pareggi).

Leggo

