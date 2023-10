FORMELLO – Immobile finalmente in gruppo ma Castellanos è favorito. Dubbio in porta

Ciro Immobile è tornato a lavorare con i compagni. Oggi pomeriggio sono andate in scena la prime prove tattiche della Lazio in vista della gara contro il Sassuolo di sabato e il capitano biancoceleste era regolamente a disposizione di Sarri. Il numero 17 ha smaltito il problema muscolare ma probabilmente non sarà rischiato al Mapei, serve il miglior Immobile e per questa ragione tornerà dal primo minuto in Champions League contro il Feyenoord martedì prossimo. Spazio quindi a Taty Castellanos che ha trovato la prima rete contro l’Atalanta e non vuole fermarsi. Ci sarà invece Mattia Zaccagni che ha smaltito il fastidio alla caviglia e con Felipe Anderson completerà il centrocampo. Dubbi in porta, la contusione all’anca di Ivan Provedel non è ancora perfettamente ristabilità e infatti continua a lavora in disparte con il preparatore dei portieri Nenci. Si proverà a recuperarlo in tutti i modi possibili, nel frattempo è pronto all’esordio Luigi Sepe ma non va sottovalutato Mandas che sta stupendo lo staff di Sarri.

