Il Tempo | Da sogno a rivale: riecco Berardi

Il nome di Berardi era in cima alla lista di Sarri per il mercato estivo, seguito da Zielinski e Milik. Da obiettivo si è trasformato in rimpianto, visto il rendimento in queste prime giornate di campionato: 5 gol e un assist in 6 partite, avendo poi saltato le prime due. Sabato se lo ritroverà di fronte da avversario. Carnevali chiedeva per lui 30 milioni di euro, giudicati troppi dalla società per un trentenne, così alla fine è stato scelto Isaksen per meno della metà.

La ripresa del campionato si avvicina e ora Sarri deve tirare le somme dopo due settimane di sosta. Ieri Immobile ha lavorato part-time, Zaccagni invece è tornato in gruppo. Oggi il capitano potrebbe riaggregarsi agli altri, ma difficilmente partirà titolare. Gestione per Provedel, alle prese ancora con una contusione all’anca.

Il Tempo

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: