Caso scommesse, Barella duro dopo le accuse: “Non ho mai giocato, passerò per vie legali”

A seguito della accusa rivolte a Nicolò Barella in merito al caso scommesse, il centrocampista dell’Inter ha risposto duramente attraverso una Instagram stories esprimendo la sua posizione.

Queste le sue parole:

“Sono stato zitto per troppo tempo, nonostante tutto quello che ho letto sul mio conto. Non mi sono mai piaciuti i giochi d’azzardo, figuriamoci le scommesse (per lo più sul mio lavoro). L’unica cosa che mi interessa è tutelare le mie figlie e la mia famiglia da questa merda. Per questo da oggi passerò per vie legali.”

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: