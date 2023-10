CorSera | Il tempo stringe, Felipe freme per il rinnovo

Come riportato dal Corriere della Sera, l’accordo siglato nell’estate del 2021 tra il calciatore e la Lazio, ha durata triennale. Scade dunque il prossimo 30 giugno e già da gennaio, tra poco più di due mesi, Felipe Anderson sarà libero di accordarsi con altre società.

Lotito è in contatto con la sorella-agente e i due sono convinti di trovare facilmente l’intesa per altri due anni. Il brasiliano, d’altronde, è una pedina fondamentale per Sarri: il tecnico lo ha schierato in tutte e 108 le partite vissute da allenatore della Lazio, solo in 11 occasioni lo ha fatto partire dalla panchina.

Domani sera contro il Sassuolo a Reggio Emilia, dovrebbe ancora giocare titolare e per lui lo spazio che gli garantisce Sarri è importante. Anche il tecnico però si aggrappa a lui: solo nelle partite di campionato nelle quali Anderson è riuscito a servire assist ai compagni, la squadra ha vinto (Napoli, Torino, Atalanta).

