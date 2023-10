Il Tempo | Quasi 4.000 tifosi presenti a Reggio Emilia

Come riportato da Il Tempo, considerando qualche tifoso biancoceleste che ha acquistato il biglietto in tribuna per la sfida contro il Sassuolo, saranno quasi 4.000 i sostenitori che proveranno a spingere la squadra alla terza vittoria consecutiva tra coppa e campionato.

Con sei partite in 23 giorni, la Lazio affronterà un periodo intenso e impegnativo. Il calore e il sostegno costante dei tifosi però, come dimostrato dal record di abbonamenti venduti quest’estate (30.333), saranno una fonte di motivazione in più per i calciatori che scenderanno in campo.

