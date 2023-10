Il Tempo | Sarri cerca rimedi per la difesa in crisi. Marusic nel mirino dell’Al-Hilal

Come riportato da Il Tempo, in queste due settimane Sarri ha lavorato a Formello per migliorare la fase difensiva. Tra le responsabilità dei risultati altalenanti dei biancocelesti c’è proprio l’aver concesso troppi gol da inizio campionato: 12 le reti incassate con un solo clean sheet all’attivo (quello contro il Torino in casa).

Marusic è poi tornato al centro di voci che lo vorrebbero in uscita. Anche per lui infatti si è profilata la suggestione Arabia Saudita. È un’ipotesi che già era circolata nell’ambiente negli scorsi mesi e che sta tornando di moda nelle ultime ore. Il terzino è da tempo nel mirino dell’Al-Hilal e in estate potrebbe raggiungere il suo ex compagno e amico Milinkovic dall’altra parte del mondo.

