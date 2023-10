Leggo | Castellanos ancora titolare. Immobile parte dalla panchina

Come riportato da Leggo, la Lazio cerca a Reggio Emilia contro il Sassuolo la continuità che in questo primo scorcio di stagione è mancata. Reduce da ben quattro vittorie di fila contro i neroverdi, la squadra biancoceleste prova a centrare il terzo successo di fila in questa stagione dopo le due vittorie contro il Celtic in Champions e l’Atalanta in campionato.

Domani, salvo sorprese, Castellanos pronto a giocare la sua seconda gara di fila da titolare dopo quella con l’Atalanta, esordio dal primo minuto bagnato con un gol e la preziosa vittoria in chiave Champions.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: