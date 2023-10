SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sul Sassuolo

Sabato alle ore 20:45 andrà in scena il match di Serie A tra Sassuolo e Lazio al Mapei Stadium. Le due squadre sono pronte a far ritorno dopo la sosta per le Nazionali, con i biancocelesti che vogliono dare seguito all’ultimo successo in campionato ottenuto contro l’Atalanta per 3-2. I neroverdi invece, arrivano alla gara dopo il pareggio ottenuto fuori casa contro il Lecce, e contro la squadra di Sarri cercheranno di ritrovare la vittoria.

Sassuolo-Lazio è anche la sfida degli esterni, principalmente quelli offensivi, viste le risorse in rosa di entrambe le squadre. Da Berardi e Laurienté a Felipe Anderson e Zaccagni, sono loro gli uomini più pericolosi sui quali verte il gioco dei due tecnici, Dionisi e Sarri. Dei quattro, tutti hanno numeri importanti, specialmente Zaccagni che vanta uno score particolare contro il Sassuolo. L’arciere infatti, ha segnato fino ad ora 4 gol in Serie A contro i neroverdi, contro nessuna squadra ha insaccato così tante reti nel massimo campionato; in particolare, tutti i suoi gol sono arrivati nelle ultime cinque sfide ai neroverdi, parziale in cui ha fornito anche un assist vincente.

Tuttavia, le sue condizioni fisiche attualmente non sono ottimali, visto l‘infortunio alla caviglia rimediato dopo l’incontro con l’Atalanta, che non gli ha permesso di scendere in campo con la Nazionale, Nella giornata di mercoledì ha fatto comunque rientro in gruppo, dando segnali positivi di recupero. Se dovesse essere della partita, l’arciere biancoceleste potrebbe scoccare una nuova freccia e lanciare la sua Lazio.

