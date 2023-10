CorSera | Lazio, calo drastico in fatto di gol rispetto alle due stagioni precedenti

Come riportato dal Corriere della Sera, nella terza stagione con Sarri in panchina, la Lazio ha avuto un calo drastico nei gol segnati rispetto ai due anni precedenti. Faticano i singoli (Immobile, nelle prime 8 di serie A del 2021-22 aveva segnato 7 gol, un anno fa 5, ora 2, ma sono in difficoltà anche Felipe Anderson e Zaccagni) e di conseguenza tutto il reparto.

I tre titolari, al termine dell’ottava giornata, avevano segnato 11 reti nel 2021 (considerando però Pedro al posto di Zaccagni), 8 nel 2022 e appena 3 nel campionato in corso. Nel giro di due anni si sono pure quasi dimezzati i tiri in porta effettuati. Secondo le statistiche della Lega la Lazio aveva calciato 47 volte in porta nelle prime 8 del 2021-22, era scesa a 41 un anno fa, arriva solo a 25 adesso.

In questa stagione la squadra di Sarri ha centrato 5 volte lo specchio della porta solo contro la Juventus, mentre era andata oltre in 6 partite su 8 un anno fa. Molto peggio anche la fase difensiva. Basti pensare che 12 mesi fa nelle prime 8 di campionato i biancocelesti concedevano così poco che avrebbero vinto le partite contro Verona, Cremonese e Spezia perfino subendo rete a ogni tiro nello specchio. Questa sera col Sassuolo a Reggio Emilia, serviranno risposte in tal senso.

