GdS | Berardi-Zaccagni, è derby azzurro in Sassuolo-Lazio

Come riportato dal Corriere dello Sport, 12 gol subiti in otto partite, di cui 8 fuori casa e un solo clean sheet contro il Torino allo Stadio Olimpico. Sarri durante la sosta ha lavorato molto con i difensori per contenere l’attacco neroverde, tra tutti Berardi.

Un dato da considerare. La Lazio rispetto a un anno fa ha subito 10 tiri in più nello specchio (38 contro 28) e 8 in più in totale (116 contro 108), valutando otto partite di campionato. Le reti incassate nell’ottava giornata erano 5 nel 2022-23, oggi se ne contano 7 in più.

