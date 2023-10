Il Tempo | Lazio, al Mapei per inseguire la terza vittoria consecutiva

Santiago Gentiletti ha trascorso quattro stagioni in Serie A, indossando le maglie di Lazio e Genoa dal 2014 al 2018. Come molti argentini che hanno fatto esperienza in Italia, purtroppo non è riuscito a emergere come protagonista nella massima serie. Nel 2021, ha preso la decisione di concludere la sua carriera nel calcio per intraprendere una nuova fase della sua vita.

Sui social ha condiviso il video dell’intervista in cui l’ex difensore biancoceleste si racconta: “In Italia sono cresciuto non solo come calciatore ma anche come persona“.

