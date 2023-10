La Lazio riparte da Sassuolo con la carta Felipe Anderson: obiettivo 1° gol stagionale, con i numeri contro i neroverdi dalla sua parte

Messa in archivio la seconda sosta per gli impegni delle Nazionali, tornano in campo le squadre di club. La Lazio, reduce dalla vittoria interna contro l’Atalanta per 3-2, si appresta ad affrontare sei gare in 23 giorni, tra Serie A e Champions League. La prima sarà in trasferta quando, questa sera, alle ore 20:45, i biancocelesti saranno di scena al Mapei Stadium, per affrontare il Sassuolo. I neroverdi di Dionisi, che arrivano dal pareggio per 1-1 in casa del Lecce, hanno gli stessi punti della squadra di Sarri (10), frutto di tre successi, un pari e quattro sconfitte.

In Sassuolo-Lazio, i biancocelesti vanno a caccia della seconda vittoria consecutiva in campionato, terza di fila considerando il successo in Champions contro il Celtic. Ma la sfida contro i neroverdi potrebbe rivelarsi importante anche per la stagione di un calciatore biancoceleste, ovvero Felipe Anderson. L’obiettivo del brasiliano è quello di sbloccarsi, a caccia del primo gol in stagione. In queste prime 10 gare disputate (8 in Serie A e 2 in Champions League), Felipe è sceso sempre in campo, mettendo a segno quattro assist decisivi. Infatti, i quattro passaggi chiave, sono arrivati nei tre successi della Lazio in campionato, l’ultimo proprio in Lazio-Atalanta per il momentaneo 2-0 firmato Castellanos. Ora, il numero 7 biancoceleste, vuole mettere il proprio nome anche sul tabellino dei marcatori e, la sfida contro il Sassuolo, può rivelarsi nuovamente “speciale” visti i suoi precedenti.

Felipe Anderson ha affrontato 11 volte il Sassuolo da quando veste la maglia della Lazio e, i risultati, parlano di otto vittorie biancocelesti, tre sconfitte e zero pareggi. Numeri positivi, considerando anche le quattro reti realizzate proprio contro i neroverdi, sua terza “vittima preferita” dopo Inter (7 gol) e Torino (5 reti). Le prime due marcature risalgono alle stagioni 2014/2015 e 2015/2016: in entrambe le occasioni, Felipe Anderson segnò in trasferta, la prima nella vittoria per 0-3 datata 1° marzo 2015, mentre la seconda nella sconfitta per 2-1 del 18 ottobre 2015.

Gli altri due gol invece, sono arrivati in maniera consecutiva, entrambi nella scorsa stagione: all’andata, in casa del Sassuolo, dopo il gol del vantaggio biancoceleste con Zaccagni, il numero 7 laziale ha chiuso il match sul definitivo 0-2; mentre all’Olimpico, nella sfida di ritorno, fu proprio Anderson ad aprire le marcature e, anche in quell’occasione, la Lazio vinse per 2-0 (di Basic il secondo gol).

Felipe Anderson e la Lazio in quel di Sassuolo nel segno del tre: obiettivo terza vittoria consecutiva per la squadra di Sarri, Felipe a caccia del primo gol in stagione che diventerebbe il terzo consecutivo contro i neroverdi. Tre, come i punti importanti in ottica classifica per i biancocelesti.

