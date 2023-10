MOVIOLA – Buona gestione di gara da parte di Di Bello

Al termine del match Sassuolo-Lazio, il Dott. Fabio Rodia ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel, queste le sue parole: “Abbiamo avuto qualche problema nel recupero di qualcuno ma alla fine siamo riusciti a dare una rosa al completo all’allenatore. Zaccagni ha avuto questo trauma nella partita con l’Atalanta, ha dovuto interrompere il percorso per intervenire nella partita con la nazionale e poi ha recuperato con noi. Ci aspettiamo di vederlo sempre al meglio. Per noi medici é importante avere calciatori in comune con la nazionale, noi abbiamo interesse a preservare il calciatore quindi dobbiamo trovare un compromesso tra tutti gli interessi per la salute dei ragazzi”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: