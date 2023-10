PRIMAVERA 1| Lazio in casa della Fiorentina dopo la sosta alla ricerca di continuità

Quest’oggi alle ore 15 la Lazio Primavera tornerà a giocare in campionato riacquisendo le ambizioni che la stanno trascinando in queste prime giornate fino a portarla al quarto posto con 11 punti dopo 6 giornate e diverse gare importanti giocate, considerando anche gli impegni in Coppa Italia e nella Youth League, dove in questa stagione si è consumato l’esordio. I biancocelesti di Stefano Sanderra sono attesi al Viola Park per giocarsi una partita importante in cui servirà la miglior personalità per spuntarla non prendendo sottogamba gli avversari che hanno avuto una partenza decisamente sotto i pronostici.

FIORENTINA – I viola, infatti, sono momentaneamente al 15esimo posto fermi a 5 punti. Tuttavia, di questi 4 ne sono arrivati nelle ultime due giornate in cui i viola hanno trovato la prima vittoria stagionale in casa del Frosinone per 0-1, nell’ultima, e un pareggio importantissimo contro il Milan per 1-1: un punto d’oro considerando che per i rossoneri si tratta dell’unico pareggio in 6 partite per un bottino di 16 punti che lo hanno portato saldamente in testa. I viola, allenati da Galloppa, vorranno sicuramente dare seguito a queste ultime due giornate cercando altri punti per loro fondamentali. L’altro pareggio, sempre per 1-1, era arrivato in casa contro il Genoa.

