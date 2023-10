Sassuolo-Lazio, le formazioni ufficiali: la scelta su Immobile e Zaccagni

Prima del match tra Sassuolo e Lazio in scena quest’oggi alle ore 20:45 Nicolò Rovella è intervenuto ai microfoni di Lazio Style. Queste le sue parole: “Vedo una Lazio più motivata, dobbiamo trovare continuità nei risultati. Siamo qua per vincere. Oggi servirà una grande prestazione, ce lo ha detto anche il mister loro sono una squadra forte, quindi dobbiamo giocare bene per uscire con i tre punti. Mi auguravo un impatto così, anche se non è stato facile, voglio giocare il più possibile. Per me è solo l’inizio”.

Dopo Rovella è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

“Sicuramente ci è mancata un po’ di continuità ma siamo qui per trovarla. Dopo la bella prestazione con l’Atalanta ci proveremo anche stasera. Servirà una bella prestazione fase difensiva ma soprattutto in fase offensiva. Dovremmo cercare di vincerla”.

