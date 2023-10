Sassuolo-Lazio: le probabili formazioni

La Lazio non vuole rinunciare all’entusiasmo ottenuto grazie alle due vittorie consecutive in Champions League e in campionato. Dopo la sosta per le nazionali, i biancocelesti si dirigono verso Reggio Emilia dove dovranno affrontare il Sassuolo. Quest’ultima squadra, nota come lo spauracchio delle squadre di alto livello nel nostro campionato, ha recentemente sconfitto sia la Juventus che l’Inter.

IL SASSUOLO – La squadra di Alessio Dionisi ha recentemente sconfitto squadre di alto livello della Serie A, tra cui Juventus e Inter. Il Sassuolo è la prima squadra per numero di attacchi diretti, cioè il numero di sequenze su azione che inizia nella propria metà campo, ha almeno il 50% di movimenti in avanti e termina con un tiro o un tocco in area avversaria; sono ben 23 per i neroverdi, mentre la Lazio ne conta nove.

LA FORMAZIONE (4-2-3-1) – Consigli; Pedersen, Erlic, Tressoldi, Vina; Boloca, Racic; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

LA STELLA – Domenico Berardi è uno dei due giocatori, insieme a Lautaro Martínez, ad aver realizzato almeno cinque reti in ognuna delle ultime sei stagioni di Serie A. Grazie alla sua eccezionale abilità tecnica, velocità, destro potente, visione di gioco, versatilità in diverse posizioni offensive e un buon temperamento in campo è stato oggetto di interesse da parte di squadre estere e italiane, tra cui la Lazio nell’ultima sessione di calciomercato.

IL PRECEDENTE – L’ultimo Sassuolo-Lazio è andato in scena il 15 gennaio 2023. Il match è stato vinto dai biancocelesti per 2 a 0 grazie gol su rigore di Zaccagni nei minuti di recupero del primo tempo e alla rete di Felipe Anderson allo scadere del secondo tempo.