Sassuolo-Lazio, Luis Alberto: “La squadra è entrata bene in campo, ora dobbiamo continuare. Sulla sostituzione…”

La Lazio riparte dai tre punti contro il Sassuolo. In casa dei neroverdi finisce 0-2 per la squadra di Sarri, grazie alle reti di Felipe Anderson e Luis Alberto. Proprio lo spagnolo, al termine del match, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il successo biancoceleste:

“Non so se è la migliore gara della stagione, ma l’importante era arrivare ai tre punti per recuperare la classifica in campionato. La squadra è entrata bene in campo, abbiamo avuto tante occasioni per fare altri tre o quattro gol in più. Importante anche non subire gol, per Ivan e per prendere fiducia tutta la squadra. Ora dobbiamo continuare.

Gol? L’importante sono i tre punti. La squadra deve vincere più partite possibili, questo mi rende felice. Leader? Sono felice, la Lazio per me è tutto. Mi ha dato tutto da quando sono arrivato, ho vissuto con la mia famiglia momenti buoni e meno buoni, ma adesso l’età mi sta aiutando a divertirmi e soffrire di più. Sono felice di qui, la mia famiglia anche e quella è la cosa più importante.

Sostituzione? Non mi sono mai piaciute, soprattutto quando mi sto divertendo”.

Lo spagnolo è poi intervenuto ai microfoni di DAZN: “E’ un momento in cui sono tranquillo, mi diverto giocando. Sono felice come un bambino, manca poco per lasciare il sogno e questi ultimi anni voglio viverli alla grande. Il mio miglior momento in carriera? Si, ho una fiducia che non ho mai pensato di avere. Mi metto a disposizione dei compagni e per me la cosa più importante è portare la Lazio più in alto possibile. Stiamo provando a scalare la classifica perché ancora ci manca qualche punto. Non lo so se è più difficile questo gol o il tacco del Napoli, vedo tante partite. So come si buttano i portiere, so come escono, li vedo sempre il venerdì, studio tutto e quindi sapevo che dovevo alzare un po la palla. Non so se sono il 10 più forte della Serie A, io faccio il mio per il bene della Lazio. Ci sono tanti 10 forti, dobbiamo godere tutto del calcio che è lo sport più bello del mondo”.

