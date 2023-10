Sassuolo-Lazio, Luis Alberto mai a segno al Mapei: i numeri

Dopo un inizio di Serie A a rilento che aveva visto la Lazio raccogliere solamente sette punti nelle prime sette uscite in campionato, gli uomini di Sarri hanno trovato il secondo successo consecutivo all’Olimpico, piegando l’Atalanta di Gasperini grazie al gol di Matìas Vecino arrivato nel finale. Un successo di importanza capitale per cercare di ribaltare l’inerzia di un avvio che ha visto da subito i biancocelesti lontani dai primi quattro posti. Dopo la vittoria contro i bergamaschi è arrivata la sosta per le nazionali, che ha visto Hysaj, Marusic e lo stesso Vecino impegnati con le proprie selezioni. Due settimane importanti per Maurizio Sarri, soprattutto per ciò che riguarda l’inserimento dei nuovi all’interno dei meccanismi del tecnico toscano.

Sarà importante per la Lazio dare continuità a Reggio Emilia, dove vincere con il Sassuolo potrebbe essere un segnale importante verso le concorrenti europee. Nel corso della scorsa stagione la Serie A è stata interrotta tre volte per le pause legate alle nazionali, con un rendimento più che positivo offerto in due delle tre occasioni.

La prima sosta arrivò il 25 settembre 2022, alla quale la Lazio si presentò dopo lo 0-4 inferto alla Cremonese: un successo importante dal punto di vista psicologico, ottenuto poche ore dopo la batosta subita in Europa League sul campo del Midtjylland. Alla ripresa della Serie A i biancocelesti trovarono un altro 4-0, battendo lo Spezia all’Olimpico e trovando il quinto successo del proprio campionato.

La seconda interruzione fu invece quella legata all’inizio del Mondiale in Qatar, con la Lazio che chiuse la prima parte di campionato con la sconfitta rimediata per 3-0 all’Allianz Stadium contro la Juventus: un risultato che non condizionò l’ottimo avvio, che vide la Lazio chiudere al terzo posto in classifica a quota 30 punti. Il rientro non fu dei migliori, con la sconfitta arrivata in rimonta contro il Lecce di Marco Baroni.

La terza sosta della stagione arrivò invece il 26 marzo 2023, per la fase a gironi della Nations League. In questa occasione la Lazio arrivò al meglio all’interruzione, con il derby di ritorno vinto contro la Roma grazie alla decisiva rete di Mattia Zaccagni. Due settimane rilevanti per l’intero ambiente, concentrato nel non esaltarsi dopo il derby vinto, con la giusta concentrazione in vista del sempre più vicino obiettivo Champions League. Alla ripresa la Lazio fu ancor più convincente, imponendosi sul campo della sorpresa Monza con un netto 2-0: a decidere il risultato furono le reti di Pedro e Milinkovic-Savic.

In vista della sfida al Sassuolo, sarà importante per il gruppo biancoceleste dare continuità allo scontro diretto vinto con l’Atalanta, anche per arrivare al meglio alla trasferta di Rotterdam contro il Feyenoord, terzo match del girone di Champions League.

