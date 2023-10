Serie A, il Napoli vince contro l’Hellas Verona. Successo Inter contro il Torino

Alle ore 18 è andata in scena la sfida tra Torino e Inter, che ha visto gli ospiti vincere per 0-3. In gol Thuram, il solito Lautaro e Chalanoglu su calcio di rigore. Tutte le reti dei nerazzurri sono giunte nel secondo tempo, dopo un primo tempo terminato a 0-0.

La nona giornata è iniziata con la gara delle 15 tra Hellas Verona e Napoli giocata al Bentegodi e vinta dai partenopei per 1-3. Gli azzurri si sono portati sullo 0-3 all’inizio del secondo tempo dopo i gol di Politano e la doppietta di Kvara, entrambi su assist del primo. Per il Verona aveva segnato il gol del -2 Lazovic a trenta minuti dal termine, senza però, poi, impensierire gli ospiti che hanno portato così a casa i tre punti dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina.

