Il Messaggero | Due gol, gioco e spettacolo: la Lazio vola

Come riportato da Il Messaggero, ora si ha veramente la sensazione che la Lazio stia tornando quella dello scorso anno.

I biancocelesti, anche aiutati dalla sosta, sono finalmente riusciti a trovare la quadra tra i vecchi ed i nuovi acquisti.

Tutti i triangoli che la Lazio ha creato in campo hanno mandato in difficoltà i giocatori neroverdi, che già dai primi minuti rischiano più volte, fino al regalo di Tressoldi, quando un feroce Luis Alberto (anche in questa partita in versione trascinatore) gli ruba palla, la lascia a Castellanos che rifinisce per Felipe Anderson, che non deve far altro che calciare in porta.

Un primo tempo migliore addirittura di quello contro l’Atalanta, una Lazio indiavolata che ha corso su tutti i palloni per tutta la durata della partita, ecco spiegati i cambi avvenuti prima del solito, Sarri sapeva che i suoi giocatori avevano corso tanto.

Questo 2-0 vuol dire tanto anche per la difesa, con il secondo clean sheet stagionale ed una ritrovata solidità difensiva, anche se con il sussulto causato dall’espulsione, poi ritirata, di Provedel.

