Il Messaggero | Luis Alberto: “Felice per il cinquantesimo centro. Quando mi diverto, non voglio uscire”

Luis Alberto è uno e trino al Mapei Stadium, scrive Il Messaggero, dopo la prestazione sontuosa del 10 della Lazio.

Presente in ogni zona del campo, in ogni azione pericolosa, è il vero trascinatore di questa Lazio. Arrivato alla sosta abbastanza in affanno dal punto di vista fisico, è tornato da quest’ultima in modo ancor migliore di come aveva fatto le partite precedenti. Ringhia su Tressoldi, rubando la palla che porta al vantaggio biancoceleste e mette la firma sul gol del 2-0, trovando il terzo centro stagionale ed il cinquantesimo con l’aquila sul petto.

