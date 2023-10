La Repubblica | La risalita di Sarri. Con Luis Alberto e Felipe tutto facile a Reggio

Si sta avverando ciò che Sarri ed i giocatori ripetevano da tempo, adesso i risultati arrivano con continuità.

Per la prima volta, scrive La Repubblica, i biancocelesti hanno trovato e mantenuto la costanza per tutti i 90 minuti, senza mai calare mentalmente.

La differenza è stata fatta dal centrocampo, perché è li che si muove Luis Alberto. Buona prova anche di Rovella e Guendouzi prima, e di Vecino e Cataldi poi: cambiano gli uomini ma il risultato è sempre quello.

Ora arriva la trasferta in Olanda, con un Immobile in più, ma con molti laziali al seguito in meno, dato il divieto di trasferta imposto dalla Uefa.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: