Sassuolo-Lazio, la decidono Felipe Anderson e Luis Alberto: il film della vittoria biancoceleste | VIDEO

Si è concluso da pochi minuti il big match della 9° giornata di Serie A. Allo Stadio San Siro di Milano, la Juventus ha battuto di misura il Milan. Decisivo il gol, del definitivo 0-1, dell’ex rossonero Manuel Locatelli.

Il Milan, che nei minuti finali del primo tempo è rimasto in dieci uomini per l’espulsione del difensore Thiaw, si ferma così al secondo posto con 21 punti, a -1 dalla capolista Inter. La Juventus di Allegri invece, consolida il terzo posto, momentaneamente in solitaria, avvicinandosi alle prime due: con 20 punti dopo nove partite, i bianconeri si trovano a -2 dai nerazzurri primi e -1 proprio dal Milan secondo in classifica.

Dopo le vittorie di Roma e Bologna, ed il pareggio in Salernitana-Cagliari, la domenica di Serie A continua con un altro successo casalingo. Questa volta a conquistare i tre punti in casa è stata l’Atalanta: nel match del Gewiss Stadium di Bergamo, i nerazzurri si sono imposti per 2-0 contro il Genoa. A decidere la sfida sono le reti di Lookman ed Ederson, arrivate nel secondo tempo, rispettivamente al 68′ e 95′.

Vittoria che porta così l’Atalanta al sesto posto con 16 punti. Mentre per il Genoa arriva la seconda sconfitta consecutiva dopo il Milan, restando così a quota 8 punti, momentaneamente a -4 dall’Empoli terzultimo.

