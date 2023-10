Verissimo, Immobile: “La Lazio ora e per sempre nel mio cuore, non tradisco chi mi ama. E sull’Arabia Saudita…”

Il capitano della Lazio, ospite oggi a Verissimo, ha ribadito nuovamente il suo amore per la maglia biancoceleste. Così Ciro Immobile ha parlato di come ha vissuto l’ultimo, complicato, periodo: “Adesso il peggio è passato, l’ infortunio è alle spalle. Mi dispiace aver saltato delle partite con la Lazio e con l’Italia, ma ci sarà tempo per recuperare. Nazionale? Ci siamo, dobbiamo essere positivi, vogliamo raggiungere l’Europeo. Mi è dispiaciuto non essere stato in campo ultimamente, ma fa parte del gioco.

La Lazio è nel mio cuore e ci starà per sempre. Ho fatto tante cose con questa maglia e niente potrà cancellare la storia scritta. Se finirò a Roma la carriera? L’ultima intervista è stata fraintesa da qualcuno, parlare in video non è come leggere un articolo. Ho fatto l’errore di aver dato troppo peso ai pochissimi che mi hanno criticato, io non ho mai pensato di tradire il popolo laziale che mi ama e che io amo. Inoltre non avrei mai detto in un’intervista di voler andare via, non fa parte del mio modo di essere. Arabia Saudita? Per ora non mi sento di dirti che raggiungerò Mancini (sorride n.d.r.), ho da fare tante cose con la maglia della Lazio, ho tanta gente che mi ama a e vado avanti per questa strada“.

