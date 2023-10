GdS | Taty al decollo: sarà titolare in Champions. Davanti la Lazio è abbondante

Taty Castellanos è un acquisto giusto, capace, utile e con ampi margini di miglioramento: la tanto cercata alternativa a Immobile. Anche se, come scrive la Gazzetta dello Sport, un Castellanos così rischia di far finire ai margini il capitano. Nelle ultime partite con l’argentino titolare Immobile era alle prese con acciacchi fisici, ma quando tornerà a disposizione al 100% Sarri dovrà imparare a gestire i due. Il Comandante, però, ci penserà più avanti: per adesso si gode l’esplosione di questo centravanti cresciuto in squadre minori di Cile e Uruguay, arrivato dagli Stati Uniti prima di aver passato un anno in prestito al Girona. In poche presenze ha collezionato un gol e due assist, in più aveva fatto partire il gol vittoria a Glasgow. Mercoledì sarà titolarea Rotterdam.

