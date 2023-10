Area verde intitolata a Felice Pulici, il post sui social della società- FOTO

L’account ufficiale Instagram della società Lazio ha pubblicato un post in cui mostra le immagini scattate oggi all’area verde in onore di Felice Pulici con la seguente didascalia “Intitolata a Felice Pulici l’area verde in Via della Cellulosa”.

Di seguito il link: https://www.instagram.com/p/Cy3lUlvKZOM/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: