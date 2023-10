Europa e Conference League | Fiorentina a valanga sul Cucaricki. Vince la Roma, pareggia l’Atalanta

Termina stasera questa settimana di competizioni europee con l’Europa e la Conference League. Tra le italiane, la giornata la apre l’Atalanta che pareggia 2-2 in trasferta con lo Sturm Graz. In seguito è stato il turno della Roma contro lo Slavia Praga, con i giallorossi che hanno vinto 2-0, e della Fiorentina che in Conference ha battuto 6-0 il Cukaricki.

